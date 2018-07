Urtubey: "Voy a seguir siendo aliado del Gobierno hasta el último día de la gestión"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que va a seguir siendo un aliado del Gobierno "hasta el último día de la gestión", en tanto que reconoció que el peronismo es "corresponsable de lo que le pasó al país" en los últimos 70 años.



Consultado sobre si sigue considerándose un aliado del Gobierno, sostuvo que lo será "hasta el último día de la gestión porque hay que ayudar al gobierno pero compitiendo".



Sobre sus aspiraciones presidenciales, aclaró que no se las comunicó al presidente Mauricio Macri porque militan "en espacios políticos diferentes".



"Yo creo que hay que ayudar al gobierno desde el primer día de la gestión hasta el último, y lo vengo haciendo, pero pretender que porque yo haga eso soy macrista, es no entender", precisó Urtubey.



Para el líder salteño, "hay que ayudar a que a este gobierno le vaya bien, porque si le va mal, a los argentinos le va pésimo".



Firme candidato a competir dentro de una interna del espacio denominado "Peronismo Federal", Urtubey no confirmó su candidatura presidencial aunque dijo que "la Argentina necesita" de una alternativa que "sea más grande que el PJ, que logre integrar a muchos sectores que entienden que puede haber algo diferente a la grieta".



En este sentido, tomó distancia de Cristina Kirchner al sostener que "el personalismo dañó mucho" al movimiento peronista.



"El personalismo, la falta de institucionalidad en la Argentina nos hizo mal y particularmente a los peronistas nos dañó mucho. Yo quiero que construyamos algo que sea más grande que el PJ, que logre integrar a muchos sectores que entienden que puede haber algo diferente a la grieta", recalcó en declaraciones a radio Milenium.



El mandatario provincial llamó "animarse a discutir un nuevo concepto" y "hacer un esfuerzo para unir a los ciudadanos" porque consideró que "esta polarización fue funcional para el anterior y para el actual Gobierno" pero "a la Argentina le fue muy mal".



"En la lógica de la polarización entre K y M les fue funcional a ellos dos, y a la Argentina le fue muy mal. Yo no me quiero enganchar en eso", insistió.



Finalmente, Urtubey admitió que el PJ es "corresponsable de lo que le pasó al país" en los últimos 70 años, pero resaltó que "no todos los políticos ni todos los peronistas son corruptos".