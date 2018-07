Detuvieron al hijo de un diputado, acusado de atropellar y matar a un motociclista

El hijo del diputado Walter Correa (Unidad Ciudadana) atropelló y mató a un motociclista en el partido bonaerense de Moreno y se dio a la fuga, aunque horas más tarde se entregó a la policía y quedó detenido acusado de "homicidio culposo".



Se trata de Fabio Correa, de 30 años, quien permaneció varias horas prófugo hasta que finalmente se entregó en una comisaría cercana a donde ocurrió el accidente.



El hecho se produjo a las 3:30 de la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Soldado D'Errico y Corrientes, en la localidad de Paso del Rey, en la zona oeste del conurbano.



De acuerdo con lo que trascendió, Correa embistió con una camioneta que está a nombre del diputado kirchnerista a otro joven de 22 años, quien falleció en el acto.



Según las primeras informaciones, la Policía llegó al lugar y encontró el cuerpo de la víctima junto a su motocicleta, una Honda XR250, tirados en el asfalto.



Los vecinos de la zona confirmaron que una Ford Eco Sport color negra atropelló al motociclista y, luego de frenar por unos minutos, el conductor de la camioneta se dio a la fuga.



La víctima fue identificada como Federico Alejandro Rearte, de 22 años y oriundo de Moreno. Varias horas más tarde se presentó Correa en la seccional 5ª del este partido y confesó ser el autor del accidente.



"Lo dejó tirado como uno deja tirado a un perrito. Él se fue impunemente, arregló todo lo que quiso, y después, como todo hijo del poder, se entregó cuando le pareció", dijo esta mañana Norma, la mamá de la víctima.



La Policía ya tenía la patente del vehículo, que había quedado tirada en la calle tras el choque y estaba registrada a nombre del Sindicato de Obreros Curtidores, que lidera el padre de Correa.



La causa, que fue caratulada como homicidio culposo, quedó en manos de la fiscal Delia Ponte Corvo, de la UFI N° 3 de Moreno, quien ya ordenó realizarle análisis de sangre al sospechoso para determinar si manejaba borracho o bajo efectos de alguna droga.



Por su parte, los peritos oficiales analizaban la camioneta, que fue encontrada en la casa de la novia de Correa, para tratar de determinar las causas del accidente.



"Podés tener un accidente, pero te bajás a ayudar. Y así hayas atropellado a un perro, te bajás y lo ponés en la vereda para que no lo sigan pisando", dijo la mamá de Rearte.



Contó que "Fede era un pibe muy querido" y en las horas previas al hecho "se había juntado con sus amigos y después estaba yendo a buscar a la novia".



"Yo quiero que a este señor se lo juzgue como a cualquier hijo de vecino y no como a un hijo del poder. No quiero que esto quede impune, quiero que se haga justicia", reclamó la madre de la víctima.