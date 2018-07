Trump se enfrenta al FBI tras divulgación de audios que vinculan a exasesor con Rusia

El presidente Donald Trump afirmó el domingo sin presentar evidencias que documentos recientemente divulgados relacionados a intervenciones telefónicas a su exasesor de campaña Carter Page "confirman con poco margen de duda" que las agencias de inteligencia engañaron a la corte que autorizó esas escuchas.



Sin embargo, legisladores de ambos partidos dijeron que los documentos no muestran acciones ilegales, y que incluso parecen socavar algunos alegatos previos de republicanos sobre la manera en que se consiguió una orden judicial para espiar a Page.



Las porciones visibles de los documentos fuertemente censurados, los cuales fueron dados a conocer el sábado bajo la Ley de Libertad de Información, muestran que el FBI le dijo al tribunal que Page "ha estado colaborando y conspirando con el gobierno ruso". La agencia también le dijo a la corte que "el FBI cree que Page ha sido blanco de los intentos del gobierno ruso por reclutarlo".



Los documentos formaban parte de la solicitud de las autoridades para obtener una autorización judicial ante la hermética corte de vigilancia de la inteligencia extranjera, que aprobó espiar a Page.



Con relación a los documentos, Trump tuiteó el domingo que "están muy censurados, lo cual suele suceder y es absurdo, pero confirman con poco margen de duda que el Departamento de 'Justicia' y el FBI engañaron a las cortes. ¡Cacería de brujas manipulada, un fraude!".





Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam!