El dólar cotiza casi estable a $ 28,32

El dólar opera casi estable este lunes (avanza un centavo) a $ 28,32 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa suma siete centavos a $ 27,65, en una jornada en la que el Banco Central volvió a subastar a cuenta del Tesoro u$s 100 millones, provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,5916, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,5800.



En la plaza informal, en tanto, el blue cede 20 centavos a $ 28,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



Cabe recordar que el billete viene de caer ocho centavos en la rueda del viernes, en sintonía con el mundo, donde el dólar se encaminaba a anotar su mayor pérdida diaria en tres semanas. No obstante, pese a dicho descenso, acumuló la semana pasada una suba de 36 centavos.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operándose el viernes en torno al 37%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 96 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el próximo martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario continuaron operándose con rendimientos a 26 días del 47,50%, y la de 89 días operándose al 43,75%.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 370 millones, más del 50% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 27,88 y $ 28,89 respectivamente con tasas de 36,1% y 41,3% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 25 millones y terminaron en u$s 59.736 millones.