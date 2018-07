López Murphy: "La alternativa al arreglo con el FMI es una crisis abierta descomunal"

El exministro de Economía, Ricardo López Murphy, se refirió al acuerdo Stand By entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ese sentido, afirmó que la alternativa al arreglo con el organismo, "es una crisis abierta descomunal".



No obstante, consideró que los comentarios positivos de la titular de dicho organismo, Christine Lagarde, sobre la Argentina, "son solo por buen gusto y cordialidad".



En diálogo con radio Futurock, el exfuncionario dijo que los países de la región no acuden al Fondo Monetario Internacional "porque tienen mercado de capitales y programas fiscales mejor desarrollados" que Argentina.



"Aún con todo lo que se le solicita a la Argentina, no llegamos a las metas de ninguno de nuestros vecinos. Corregir eso nos va a llevar tiempo", sostuvo respecto a las metas y requisitos que estableció el organismo internacional para otorgarle al Gobierno un préstamo Stand By que contempla financiación por u$s 50.000 millones.



En otro orden, sostuvo que lo importante para el Gobierno es poder cumplir con las metas fiscales al tiempo que remarcó que "la inflación forma parte de la crisis fiscal y monetaria hace muchos años" y que "no es un tema que se pueda abordar con simpleza".



"Argentina tiene una tendencia inflacionaria, por su diseño fiscal y monetario, muy por encima de lo que el Gobierno cree. Esto se hace más agudo cuando hay rezago en los precios relativos. Hubo un empuje hacia una mayor tasa de inflación y, en la medida de que tengamos que hacer correcciones de precios relativos, parece ser muy exigente la meta aspiracional. Vamos a estar muy tensos este año y más todavía el año que viene. Este año seguramente esté arriba del 30%", consideró.



Asimismo, trazó un paralelo con el período en el que fue ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Fernando De la Rúa: "En la convertibilidad, nosotros redujimos la inflación a un dígito. Se puede hacer con un plan integral. No veo que este Gobierno esté en condiciones de producir ese resultado. Por eso, la cadencia de metas en bien moderada respecto a otros programas del mundo".



López Murphy también habló sobre la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 que se llevó a cabo el último fin de semana en Buenos Aires, y destacó que Argentina sea anfitriona del evento. "Es sano y disuelve los temores que había sobre que el país actuara como anfitrión de reuniones internacionales. Es un paso de sensatez", opinó.



En ese contexto, dijo que a nivel internacional, sigue habiendo un conflicto núcleo entre el orden institucional que se construyó en la posguerra basado en un comercio más libre que revirtiera la tragedia de la década de los 30 en un orden monetario de cooperación con la formación de los organismos multilaterales.



"Este orden está muy cuestionado por (el presidente de EEUU, Donald) Trump y es muy negativo. Una mala lectura es perjudicial para el futuro y no creo que en esta cumbre haya podido revertirse", concluyó.