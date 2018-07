La tendencia de inversión de pymes cayó 10,6% en julio y alcanzó el nivel más bajo en 23 meses

El Indicador de Tendencia de Inversión (ITI) de las pymes industriales bajó un 10,6% en julio, a su menor nivel en 23 meses, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX).



El ITI tuvo un valor de 41,9 puntos cuando en enero se ubicaba en 61,6 puntos. Sobre una escala de 0 a 100, muestra que la tendencia desde principio de año se desplazó de una situación buena, hacia un límite cercano a mala. En el año, el indicador acumula una caída de 31,9%.



"La percepción entre regular y mala de la situación económica actual viene presionando las expectativas de inversión hacia abajo, efecto que se acentúa en la medida que la recuperación no llega", indica el informe.



Añade que "a eso se suma que los recursos para invertir son limitados porque las condiciones financieras no son las más favorables: las empresas están con altas restricciones financieras y las tasas de financiamiento en el mercado se ubican en niveles incompatibles con el desarrollo de un proyecto de inversión".



En julio, ocho de cada diez empresas consideraron que en los próximos meses la producción se mantendrá en los niveles actuales o continuará cayendo y en las condiciones actuales, eso no es un buen incentivo para invertir.