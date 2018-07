¿Se quiebra una tradición? Wimbledon analiza cambiar de superficie

Los organizadores de Wimbledon se encuentran analizando cambiar de superficie para la edición de 2019. Según apunta el diario inglés "Daily Mail", están pensando en instalar césped artificial en la pista central para que aguante más partidos sin deteriorarse.



Lo que evalúan los organizadores es hacer un mix entre césped natural y césped artificial. De esta forma, el court central del All England Club podría recibir más partidos y llegaría en mejores condiciones para la última jornada, donde siempre luce muy deteriorado.



"En un mundo ideal te gustaría tener cuatro partidos en la Pista Central y en la Pista 1, pero la gente no se centra en que se juega sobre una superficie natural. Es hierba. Tienes una pista para 13 días y si la matas en los primeros 5 días, entonces tienes un problema. Estamos invirtiendo mucho dinero en el sistema híbrido. Cuando ves los campos de fútbol y rugby tienen un tres por ciento de hierba artificial", explicó el extenista Tim Henman.



Este sistema "hibrido" no es una idea del tenis. En Inglaterra fue aplicado con éxito en canchas de rugby y fútbol, mejorando el estado de las mismas con el paso del tiempo.