¡No se puede creer! A falta de VAR, este árbitro tomó una decisión desopilante para convalidar un gol

Luego de las luces del Mundial, donde el VAR fue uno de los principales sucesos de la Copa del Mundo en Rusia, llegó la hora de volver al fútbol doméstico. Y Perú, que regresó al máximo torneo a nivel selecciones después de 36 años, no fue la excepción.



En ese contexto, en la Copa de Perú, se vivió un hecho inexplicable. Tras un remate desde afuera del área, la pelota no se supo si había ingresado o no al arco. El árbitro convalidó el gol y ante la protesta de los jugadores decidió chequear la jugada. ¿Cómo? Al no tener VAR resolvió llamar al fotógrafo del partido para que le muestre la sucesión de fotos de aquel remate y a partir de ahí decidir.



Gol y fin de la discusión.