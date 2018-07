Voraz incendio destruyó confitería del centro de esquí "La Hoya" en Esquel

La confitería de un centro de esquí en La Hoya, en la provincia de Chubut, fue destruida este lunes por un incendio, cuyas causales se desconocen, y de acuerdo a lo informado por las autoridades no se registraron víctimas.



El siniestro se inició poco después de las 8:00 de este lunes en la confitería La Piedra ubicada en el centro de esquí de La Hoya, en la ciudad de Esquel.







Una dotación de bomberos combatió el incendio aunque no pudo evitar la destrucción total de las instalaciones que al momento del hecho se encontraban deshabitadas.



Los accesos al cerro, que permanece cerrado tras al incidente, no permiten el tránsito vehicular lo que se constituyó en un inconveniente importante para los bomberos.



Un análisis preliminar determina que las instalaciones sufrieron destrucción total, aunque no se registraron víctimas ni del personal que trabaja en la confitería ni de turistas.