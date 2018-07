Urtubey: "Todavía no estoy hablando de candidaturas con nadie, primero hay que construir un espacio"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, visitó el stand que la provincia tiene en la 132 exposición Rural de Palermo y lanzó diversas definiciones en materia política y económica. Entre ellas, se refirió a una eventual postulación suya para los comicios presidenciales del año próximo: "Todavía no estoy hablando de candidaturas con nadie, primero hay que construir el espacio".



En diálogo con la prensa, Urtubey afirmó que los argentinos "casi no se animan a proyectarse al futuro porque hay una inestabilidad muy grande" y dijo que el "gran desafío es construir certezas". "Queremos ayudar al Gobierno aún desde la oposición para que las cosas salgan bien, y también construir una alternativa que sea superadora", lanzó.







Sin embargo, y pese a bregar por la apertura a otros espacios políticos, el mandatario volvió a despegarse de un frente que nucleé a la expresidente Cristina de Kirchner: "Veo muy difícil una construcción común (con Cristina), pensamos para la Argentina cosas diferentes. Hay que salir de la grieta, que no está haciendo mal a los argentinos. Hay que salir de la pelea permanente".



"Yo voy a ayudar al Gobierno hasta el último día. Eso para algunos es ser aliado, para mí es ser un dirigente político responsable que lo que quiere es que en la Argentina las cosas salgan bien", analizó, y pidió que "el Partido Justicialista sea una herramienta que le sirva a la Argentina", al tiempo que calificó su intervención judicial como "una pena".



Consultado acerca del encuentro que días atrás mantuvo con exministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien compitió contra Cristina de Kirchner en las legislativas del 2017, el gobernador desmintió que se tratara de un "apoyo a su candidatura presidencial". "Florencio fue de vacaciones con su familia, de paso nos juntamos a charlar de política. Nosotros tenemos puntos en común y él es dirigente muy valioso", contó







Por otro lado, Urtubey sostuvo que hay "vulnerabilidad en materia de política económica", y sostuvo que hay dos cosas por hacerse: "La primera, que ya se está encarando, es reducir el déficit fiscal. Otra de las cosas es mejorar el déficit en la Balanza Comercial. Para eso hay que exportar mucho. Si detenés el proceso de reducción de retenciones, desincentivás las exportaciones y generás un conflicto peor porque entran menos divisas".



"Hay que continuar en la baja de retenciones. Tenemos que exportar más e importar menos, y la manera de hacerlo es generar incentivos y no castigos", analizó el gobernador.