Se enciende la alarma en Boca: Benedetto abandonó la pretemporada

El delantero Darío Benedetto regresará a Buenos Aires antes de que termine la pretemporada en Estados Unidos debido a una lesión muscular y se le harán estudios para evaluar su gravedad.



Este es el segundo jugador que abandona la concentración de Boca en Estados Unidos por lesión, ya que anteriormente fue el mediocampista Fernando Gago debido a un desgarro.



La lesión de Benedetto se produjo durante el partido con Independiente de Medellín -triunfo "Xeneize" 4-2- y debido al grado de gravedad, los médicos recomendaron que regrese a Buenos Aires y se someta a estudios específicos.



Lo que temen los médicos es que el delantero haya sufrido un desgarro en el gemelo izquierdo, algo que podría retrasar su preparación.



Benedetto se recuperó de su lesión en el ligamento cruzado anterior, y estaba en plena etapa de pretemporada cuando sufrió lo que él mismo calificó como un "dolor en el tendón", pero que se comprobó era en la zona del gemelo.



Los médicos quieren descartar que la lesión sea un desgarro en el tríceps sural izquierdo.



• Vergini: "No sé por qué vuelvo".



Santiago Vergini, otro de los futbolistas que regresó antes de la pretemporada de Boca, dijo no saber "por qué vuelvo" de Estados Unidos.



Consultado sobre los motivos, lanzó un escueto "lo decidieron así".



Por una cuestión logística, Agustín Almendra, Gonzalo Maroni Leonardo Balerdi (se sumarán al Sub 20 que irá a L´Alcudia), Julián Chicco, Cristian Espinoza y Vergini regresaron este lunes, mientras que el resto de la delegación hará lo propio el miércoles.



El defensor destacó que en la pretemporada "nos preparamos para todos los desafíos que se vienen" y remarcó que se conformó un plantel "con mucha jerarquía, donde la competencia interna es muy grande".



"Hay que esforzarse y sacrificarse mucho. Hace dos años que estoy en este club y aprendí que en cada competencia que jugamos existe la obligación de ganarla", cerró.



• Izquierdoz se pierde los octavos de final de la Libertadores por una vieja sanción.



El defensor Carlos Izquierdoz no podrá jugar los próximos dos partidos de Boca por Copa Libertadores a raíz de una vieja sanción que arrastra de su paso por Lanús, según se confirmó hoy.



Consultado por NA, un integrante de la Unidad Disciplinaria de Conmebol afirmó que el zaguero "debe dos fechas por partidos internacionales".



Izquierdoz había sido expulsado cuando jugaba para Lanús, ante Bolívar, en un encuentro disputado el 15 de mayo de 2014, por los cuartos de final de la Libertadores.



En aquel entonces, le dieron cuatro fechas de suspensión por darle un golpe de puño a Walter Flores, pero como Conmebol dispuso una purga del 50 por ciento para los que arrastraban sanciones en el verano de 2016, la misma quedó en dos partidos.



De esta manera, ante Libertad de Paraguay, es casi un hecho que los centrales seguirán siendo Paolo Goltz y Lisandro Magallán.