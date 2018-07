Tapia confesó cuál es su candidato para dirigir a la Selección

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, confesó que el entrenador que más le gusta para que se haga cargo de la Selección argentina es Marcelo Gallardo. Sin embargo, confesó que lo ve difícil por las declaraciones del director técnico.



"Me gustaría Gallardo como técnico de la Selección es el perfil que buscamos, pero sé que quiere terminar su proyecto en River y está bien que lo piense de esa manera", aseguró en diálogo con radio Mitre. "Igualmente, veo difícil sea técnico de la Selección por lo que ha manifestado", aclaró.



Por otro lado, negó que Alejandro Sabella le haya presentado algún proyecto para reconstruir a la Selección luego del Mundial de Rusia: "Quien encabece el próximo proyecto debe hacer un gran recambio y Sabella no me presentó ninguno".



Además, parece que el favorito del presidente de la AFA para el puesto de manager es José Pekerman, a quien alabó: "Hizo el mejor trabajo en juveniles de la Selección. Le puede aportar muchísimo desde donde le toque al futbol argentino, pero tampoco hable con él ni con nadie".



Finalmente, admitió que él junto a Daniel Angelici fueron quienes eligieron a Jorge Sampaoli para que se hiciera cargo de la Selección luego de despedir a Edgardo Bauza: "Cuando el diario del lunes vi cosas de él que no vi antes. Los resultados y lo que ha pasado nos invitó a sentarnos con él y terminar con su salida. Nunca fue el de Chile y Sevilla".