Barcesat: "Hay que utilizar las vías constitucionales para derribar el Decreto 683"

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió que el decreto que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en la "seguridad interior" es inconstitucional y reclamó una rápida reacción del Congreso nacional para dejar sin efecto esa nueva normativa.



"Lo que hace (Mauricio) Macri es francamente inconstitucional: que el Poder Ejecutivo intente por DNU introducir esto... lo tiene que mandar al Congreso", sostuvo el abogado asesor de referentes de la oposición.



"Este decreto es materia legislativa si o sí. El Congreso de la Nación debería ponerse los pantalones largos y derogar este decreto. No hay que tener vacilaciones, hay que utilizar las vías constitucionales para derribar este decreto", afirmó el especialista.



Barcesat anticipó una lluvia de amparos judiciales contra la norma. "Me agradaría que por una vez el Congreso se anticipe a una medida judicial y tome la iniciativa de examinar el decreto y establecer su ilegalidad manifiesta", expresó, y no descartó incluir esta medida en el pedido de juicio político iniciado por la oposición contra el mandatario. "El juicio político debería incluirse junto con el freno de este decreto. Parece ser el correlato del acuerdo con el FMI, a mayor ajuste, mayor represión", consideró el letrado en diálogo con AM 530.



"Vamos a esperar a ver si el Congreso toma la iniciativa y yo me prestaré a colaborar en el cuestionamiento al valor de este decreto. El Congreso o el Poder Judicial deben poner exclusivamente una medida cautelar previa", planteó.



"El primer afectado con este decreto es el Congreso de la Nación, este decreto va a derogar tres leyes", explicó Barcesat.



El Decreto 683/2018 publicado este martes en el Boletín Oficial lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Entre los considerandos, se menciona que como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del Estado.



Se indica asimismo que la ley 24.948 establece como principio fundamental de la reestructuración de las Fuerzas Armadas la prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las fuerzas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo.



Macri anunció el lunes un cambio en la doctrina de defensa nacional, que incluye "colaboración" de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de "seguridad interior" y su participación "en la custodia y protección de los objetivos estratégicos". Esa decisión fue repudiada por amplios sectores de la oposición y los derechos humanos.