El bitcoin se vuelve a disparar por encima de los u$s 8.000

El bitcoin superó este martes los u$s 8.000 por primera vez en meses, tras haber ganado u$s 2.000 en tan solo una semana.



Hacia las 09H50 GMT, la criptomoneda valía u$s 8.024,80 por un bitcoin, según cifras recopiladas por el proveedor de datos financieros Bloomberg.



En una semana la moneda virtual ganó u$s 2.000 en valor, un aumento de más del 25%, a pesar de que en junio había alcanzado su nivel más bajo desde noviembre.



Según varios analistas, el rebote se explica por una información publicada hace unos días según la cual BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, estaría interesada en las criptomonedas y en el blockchain, la tecnología que originó el bitcoin.