Armando Pérez: "Messi no es ejemplo de nada, se los garantizo"

El extitular de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, fue muy duro con Lionel Messi y con la generación de futbolistas que defendieron la camiseta de la Selección argentina durante los últimos 10 años. Además, contó que a Edgardo Bauza le recomendó no juntarse con el rosarino.



"Messi no es un ejemplo, se los garantizo", manifestó Pérez en diálogo con Superdeportivo 97.9. "Este grupo se comió a todos los técnicos, con (Jorge) Sampaoli quedó demostrado", agregó el extitular de AFA.



Luego, contó una recomendación que le dio a Bauza cuando lo nombró entrenador de la Selección: "Le dije a Edgardo que no se junte con Messi; que tome la decisión como entrenador, pero era muy difícil abstenerse del grupo que estaba formado".