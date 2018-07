El dólar opera estable a $ 28,31

Tras una jornada tranquila y con pocos negocios en el mercado financiero, el dólar opera estable este martes a $ 28,31 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El billete viene de cerrar el lunes sin cambios respecto al último viernes, en una rueda volátil pero sin tensiones.



No obstante, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa sumó cuatro centavos ayer a $ 27,62, en una jornada en la que el Banco Central volvió a subastar, a cuenta del Tesoro, u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,5916, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,58.



Los máximos se anotaron en los $ 27,68, diez centavos arriba del registro final del viernes pasado, a poco de comenzada la jornada en los momentos de mayor presión de la demanda. La oferta se instaló con algo más de intensidad al promediar la primera parte del día generando un repliegue de los precios que perforaron los $ 27,60 anotando mínimos en $ 27,59. Un ligero repunte de la demanda consiguió mejorar la cotización del dólar que con algunos altibajos se lateralizó hasta el cierre en el rango que definió su valor en el final del día.



Del lado de la oferta, la exportación cerealera disminuyó en estos días las liquidaciones, motivo por el cual apenas llega a u$s 100 millones diarios, "lo que no alcanza para abastecer la demanda de bancos y empresas", puntualizaron desde ABC Mercado de Cambios. En este contexto, el volumen subió un 13% a u$s 608 millones.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó en torno al 40%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 134 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se negociaron para el corto el plazo (a 23 días) con un rendimiento del 47%, mientras que la letra a 86 se pactó a 43,50%.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 518 millones, más del 65% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 27,835 y $ 28,84 respectivamente, con tasas de 42,18% y 42,76% TNA. Los plazos bajaron los más cortos un promedio de 5 centavos y los más largos tuvieron caídas de hasta 15 centavos.



En la plaza informal, el blue bajó 10 centavos a $ 28,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió cuatro centavos a $ 27,73.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron