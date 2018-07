"Jamás se nos ocurrió que las FFAA patrullen ciudades o intervengan en conflictos sociales"

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que al Gobierno "jamás se le ocurrió" que las Fuerzas Armadas "patrullen ciudades o intervengan en conflictos sociales", tras conocerse el decreto que establece la participación operativa de las FFAA en funciones de apoyo a las fuerzas de Seguridad, tal como lo anunciara el presidente Mauricio Macri.



"Jamás se nos ocurrió que patrullen ciudades o intervengan en conflictos sociales, para nada. Tampoco está previsto que el Ejército suplante a la Gendarmería en las fronteras, lo que queremos es evitar que grupos narcos o terroristas se asienten en territorio argentino", amplió en declaraciones a radio La Red.



Según Aguad, la medida "deroga dos o tres artículos de un decreto de Néstor Kirchner, que decía que las Fuerzas Armadas solo podían reprimir ataques externos de otros Estados, lo que limita su accionar porque desapareció esa hipótesis de conflicto. Ahora se les permite que actúen frente a cualquier ataque externo, sea de un Estado o de organizaciones de terrorismo o narcotráfico, que pongan en riesgo nuestra soberanía territorial o independencia política".



Reiteró que las Fuerzas Armadas "no van a ir a ninguna ciudad del país" excepto "si se constituyen en un Estado propio, como ocurre en zonas de México o Colombia". "Si no se dan esas condiciones, es un problema de las fuerzas de Seguridad", agregó.



El funcionario estimó probable que el Ejecutivo envíe una nueva ley al Congreso, pero dijo que "no será ahora, no es el tiempo, necesita tranquilidad y paz para ser debatida. Quizás sea después de las elecciones del año próximo".



El gobierno dio a conocer el decreto 683/2018 que establece la participación operativa de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad,.



"El ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad", señala la medida.



El presidente Macri anunció un cambio en política de defensa nacional, que incluye "colaboración" de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de "seguridad interior" y su participación "en la custodia y protección de los objetivos estratégicos", lo que motivó una andanada de críticas de distintos sectores de la oposición.



Se indica asimismo que la ley 24.948 establece como principio fundamental de la reestructuración de las Fuerzas Armadas la prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las fuerzas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo.