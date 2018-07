Consejos para aprovechar la nueva función Instagram TV

Instagram lanzó Instagram TV, su propia aplicación independiente basada en video, que permite a los usuarios subir filmaciones verticales que pueden durar hasta una hora.



IGTV llega cinco años después de que la red social introdujera los videos y luego de superar los mil millones de usuarios.



Para la tienda online Linio, esta nueva incorporación planea ser una "revolución" para los usuarios y las marcas en un mundo en el que la forma de consumir los medios ha cambiado: según Instagram, para 2020, el 50% de toda la visualización de video se realizará en una pantalla móvil.



Básicamente, IGTV es una plataforma social donde los videos se pueden compartir y ver. Pero, a diferencia de los videos o Historias que se pueden publicar hoy en Instagram, IGTV permite cargar videos largos (hasta una hora) y los videos no desaparecerán después de 24 horas.



En segundo lugar: los videos se cargan en pantalla completa y en formato vertical.



Finalmente, a diferencia de YouTube, donde se requiere que el usuario busque algo, IGTV comienza a reproducirse al segundo en que la aplicación está abierta (al igual que la acción de encender un televisor real). También adopta una función "on demand", ya que un video que se dejó de ver se reanudará desde donde lo dejaste.





A continuación, un puñado de recomendaciones y tips de Linio para quienes estén interesados en crear una cuenta de Instagram TV:





•No publicar historias de Instagram



Una historia de Instagram debe desaparecer después de 24 horas. El contenido de IGTV se transmitirá en tu canal, así que publicá videos de calidad.



•Filmar video verticales



Esto debería ser obvio, pero viendo algunos canales observamos que varios de los videos son de YouTube y tienen formato horizontal. Creá contenido dedicado a las dimensiones de Instagram Stories de 1080 por 1920 píxeles, o una relación de aspecto de 9:16.



•Crear videos de calidad



No cargues videos de mala calidad que se grabaron en tu teléfono. Guardalo para tus historias de Instagram. Mejorá si querés que tu canal se destaque. El hecho de que puedas grabar videos en tu teléfono, no significa que debas hacerlo.



•Cortito y al pie



Un video de dos o tres minutos funciona mejor en YouTube y lo mismo será válido para IGTV. Es difícil mantener la atención de alguien durante 30 o 40 minutos. Entonces, a menos que seas un director de fotografía destacado o tengas una personalidas deslumbrante, tratá de mantenerlo de dos a cinco minutos.



•Crear una presentación



La interacción aumenta cuando un video es parte de una serie. Es más probable que la gente se suscriba porque quiere ver el próximo episodio. Podés probar espectáculos con guiones, tutoriales, reality shows o incluso una función de juego.



•Por último:



Los videos son verticales con la intención de que se graben usando dispositivos móviles y animar a que no estén muy editados, sino que se les dé un aspecto más "crudo". Hay varias formas en las que aprovechar esta característica para tu negocio. Algunas son: vlogging, lanzamiento de un producto, un detrás de escena, una demostración del producto o un anuncio de tu última campaña de ventas. IGTV permite a los usuarios agregar un título y una descripción a cada video.