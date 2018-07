Simeone fue ternado por la FIFA a mejor entrenador del año

La FIFA anunció los nombres de los once nominados a recibir el premio The Best al mejor entrenador del año. Diego Simeone, al frente del Atlético de Madrid, integra la terna que tiene a los franceses Didier Deschamps y Zinedine Zidane como máximos favoritos.



Simeone tuvo una gran temporada al frente del Atlético de Madrid. Logró levantar nuevamente la Europa League, además de finalizar segundo en la Liga Española, detrás de Barcelona.



En la lista de candidatos a recibir el premio el 24 de septiembre en Londres figuran los entrenadores de las cuatro selecciones semifinalistas en el Mundial de Rusia y también los técnicos de los dos equipos que llegaron a la final de la Champions League.



Como favorito parte Deschamps, el entrenador que llevó a Francia al título mundial en Rusia 2018. También está en la lista Zlatko Dalic, el seleccionador de la subcampeona Croacia.



Los técnicos de Inglaterra (Gareth Southgate) y Bélgica (el español Roberto Martínez) también figuran entre los once nominados después de alcanzar con sus selecciones las semifinales del Mundial. Y a ellos se añade Stanislav Cherchesov, quien llevó a la anfitriona Rusia contra todo pronóstico a los cuartos de final de la Copa del Mundo.



Otro nombre a tener en cuenta es el de Zidane, quien guió al Real Madrid a su tercer título consecutivo en la Champions League. Sin embargo, su marcha del conjunto blanco y la pobre actuación del Real Madrid en la Liga española y la Copa del Rey podrían atentar contra las posibilidades del francés. Además, ya alzó el año pasado el premio.



El alemán Jürgen Klopp, que perdió con el Liverpool la final de la Champions ante el Real Madrid, es otro de los nominados al premio que entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).



La lista la completan los españoles Josep Guardiola, campeón de la Premier League con el Manchester City, y Ernesto Valverde, que ganó el doblete de Liga y Copa con el Barcelona; el italiano Massimiliano Allegri, que llevó a la Juventus a su séptimo "Scudetto" consecutivo.



Los 11 candidatos fueron elegidos por un panel de leyendas de la FIFA por sus logros futbolísticos alcanzados entre el 3 de julio de 2017 y el 15 de julio de 2018, ambas fechas incluidas.



En la siguiente fase, serán los aficionados, los seleccionadores, los capitanes nacionales y periodistas especializados los que votarán a los tres finalistas y posteriormente al ganador del premio.