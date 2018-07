Detuvieron a un periodista acreditado en Casa Rosada y surgen dudas sobre la seguridad

Gracias a la seguridad que imponen las reuniones del G20 se detectó que Juan Manuel Illescas, periodista acreditado en la Casa Rosada, tenía un pedido de captura nacional e internacional por "abigeato (hurto de ganado), incumplimiento de las normas de comercialización de ganado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos".



Este "supuesto periodista" hace cosa de unos seis meses se lo veía muy activo cubriendo las actividades presidenciales para "Radio Integral", un medio de Maciá, un pequeño pueblo de Entre Ríos de solo 6.000 habitantes. Lo primero que llama la atención es cuál es el criterio oficial para que un periodista sea acreditado en la Casa Rosada que, como es obvio, no tiene capacidad para albergar a representantes de todos los medios del país.



En declaraciones radiales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desligó de la responsabilidad de pedir antecedentes a los periodistas al sostener que sean las "organizaciones periodísticas que se ocupen de establecer un protocolo". Es que a criterio de la funcionaria los medios no estarían dispuestos a ser sometidos a que se compruebe sus antecedentes.



En realidad, si uno está trabajando al lado de las máximas autoridades de un país suena lógico que se tomen los recaudos necesarios para garantizar la seguridad. De hecho, cada medio debe autorizar con una carta membretada y firmada por el editor la solicitud de acreditación, de donde la empresa periodística está avalando que conoce al periodista que acredita.



Sin embargo, esta detención muestra que a pesar de los identificadores digitales que existen para ingresar a la Rosada la seguridad presidencial deja mucho que desear.



El "supuesto periodista" tenía pedido de captura según el expediente Nº 1312/11, que se tramita ante el juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de Formosa, Marcelo López Picabea.



Según trascendidos, Illesca además tampoco sería un periodista profesional sino que sus actividades estaban vinculadas al sector agropecuario y a tareas de seguridad y de inteligencia.



El pedido de detención se hizo efectivo el viernes pasado y fue posible gracias a que la seguridad implementada por el G20 sí funcionó. Fueron los encargados de seguridad que avisaron a la Policía Federal que se encargó de ir a buscarlo a su domicilio en el barrio porteño de San Nicolás.



En tanto, en la Casa Rosada las autoridades no asumen ninguna responsabilidad argumentando que "es el medio el que debe controlar", argumento correcto pero también desde la Secretaría de Medios deberían existir criterios claros para permitir trabajar en la Casa Rosada.



Además, diferentes gobiernos supieron acreditar a "periodistas" generalmente de medios muy pequeños que en realidad su función era más estar atento a lo que se habla en la Sala de Periodistas de la Rosada que las actividades oficiales.