Lanús buscará hacer valer la ventaja conseguida y lograr la clasificación en Barranquilla

Lanús tratará de hacer valer la ventaja conseguida en la ida cuando visite a Junior en Barranquilla con el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad caribeña a las 21.45.



Lo reconoce el propio técnico tiburón, el colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña: Junior tiene una deficiencia en la ofensiva tras la salida al fútbol brasileño del extremo Yimmi Chará.



El movedizo atacante anotó seis goles y cuatro asistencias el semestre pasado. Aunque no son números superlativos, sus movimientos en la cancha fueron fundamentales para que los rojiblancos fueran el segundo cuadro más goleador en el torneo Apertura colombiano.



"En los entrenamientos hemos mezclado mucho para mirar cosas, pero hay temas que debemos resolver rápidamente porque lo notamos en la pretemporada y ahora", aseguró el DT.



En sus dos salidas oficiales en el segundo semestre, los barranquilleros no anotaron. Cayeron hace una semana 1-0 con Lanús y empataron sin goles con el Bucaramanga en su estreno en la liga local el fin de semana.



En el duelo de vuelta, Comesaña espera que se despierten Teófilo Gutiérrez, el estandarte adelante, y Luis Carlos Ruiz para darle vuelta a la serie.



Además de apelar al calor y apoyo del hincha en Barranquilla, los colombianos necesitarán un cuadro equilibrado para remontar un marcador asequible. "Es una cancha que siempre se le hace difícil a todos los rivales", advirtió Gutiérrez.



En defensa, pese a la salida del zaguero Jorge Arias al Olimpia de Paraguay, Junior parece haber encontrado solidez. Y una de las claves ha sido la titularidad del arquero José Luis Chunga por encima del referente y capitán, el uruguayo Sebastián Viera.



Pero Chunga, eterno suplente de Viera, salió lesionado en la capital argentina por una distensión muscular en la pierna izquierda.



El departamento médico de Junior no divulgó el tiempo de reposo por la dolencia, por lo que podría ser una baja para los locales.



Los orientados por Ezequiel Carboni, en tanto, llegaron a la ciudad caribeña el sábado para intentar aclimatarse a su calor y humedad. En su delegación no hay mayores novedades respecto al equipo victorioso en Argentina.



"Necesitamos adaptarnos al calor y a la humedad porque es el único factor que no vamos a poder cambiar", dijo el capitán Lautaro Acosta, quien ha tenido molestias físicas pero sería titular.



"Entendemos que Junior juega con este condicionante, pero no vamos a tener ningún problema porque nos encontramos muy bien físicamente", apuntó.



Como en el juego de ida, donde se impuso por 1 a 0, Lanús no podrán contar por lesión con su goleador Sebastián Ribas ni con su último refuerzo, el volante Facundo Quignon, recién arribado desde San Lorenzo.



"Necesitamos estar metidos y concentrados lo más que se pueda. Un gol nuestro provocará que a ellos se les complique la historia", dijo el defensor Rolando García, autor del tanto en Buenos Aires.