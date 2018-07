Boca vuelve a ponerse a prueba en Estados Unidos: rival, lugar, hora y televisación

Luego de la victoria sobre Independiente Medellín de Colombia, Boca se despedirá de su pretemporada en Estados Unidos cuando se mida con Colorado Rapids, en el último amistoso previo a su debut en la temporada 2018/19, el próximo 1 de agosto frente a Alvarado de Mar del Plata, por la Copa Argentina.



El encuentro se disputará a partir de las 22 en el estadio Dick's Sporting Goods Park, en la ciudad de Denver, con televisación de TNT Sports.



Boca cerrará de esta forma sus dos semanas en los Estados Unidos, donde bajo un intenso calor realizó su puesta a punto física y futbolística en Boca Ratón, Miami.



Luego de la división del plantel -gran parte de los juveniles y alternativos retornó a la Argentina durante el fin de semana-, el entrenador Guillermo Barros Schelotto aspira a darle rodaje a su once inicial, ya mirando el duelo de Octavos de Final de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay.



La baja segura para éste último amistoso será la de Darío Benedetto, quien sigue con dolor en el pie izquierdo y pese a que el parte médico oficial habla de una contractura, le realizarán estudios en el tríceps sural.



El goleador, quien reapareció después de siete meses por una rotura de ligamentos en la rodilla, no quiere arriesgar desde lo físico pensando en la serie que se iniciará el 8 de agosto próximo en La Bombonera.



Mientras que la dirigencia espera para retirarse del mercado por avanzar en negociaciones con algún arquero, Barros Schelotto no puede esperar.



De hecho, se notaron ante Independiente Medellín los desacoples defensivos, principalmente en la zaga central, que Barros Schelotto pretendía solucionar con la llegada de Carlos Izquierdoz, quien no podrá estar disponible para la Libertadores, por deber dos fechas de suspensión de 2014.



La delantera todavía es una incógnita, aunque podría aparecer como titular Carlos Tevez (el sábado fue suplente), en lugar de Mauro Zárate o el colombiano Sebastián Villa, ambos de buena presentación.



Frente a Boca estará un rival con rodaje pero una actualidad mala, ya que se encuentra en la anteúltima posición de la Conferencia Este, con apenas 17 puntos en 20 partidos.



El sábado pasado, Colorado -campeón de la Copa MLS en 2010- igualó agónicamente como visitante de Real Salt Lake 2-2, luego de remontar dos goles de desventaja.



En sus filas cuenta con la experiencia de Tim Howard en el arco, quien defendió la camiseta de la Selección de Estados Unidos durante varios años, incluido los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



Para este encuentro amistoso, y teniendo en cuenta que el próximo fin de semana recibirá a DC United, el entrenador Anthony Hudson promovió cuatro juveniles: Cole Bassett (17 años), Matt Hundley (18), Enoch Mushagalusa (19) y Trevor Mowry (18).