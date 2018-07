Messi, otra vez candidato a "The Best" en una terna que tiene a un gran ausente

Lionel Messi, delantero del Barcelona, fue nominado candidato a "The Best", galardón que será otorgado por la FIFA el 24 de septiembre en Londres.



El rosarino aparece en una lista de 10 candidatos a este reconocimiento junto a los franceses Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Raphael Varane (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG), el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), ganador de este trofeo en 2016 y 2017, los belgas Kevin De Bruyne (Manchester City) y Eden Hazard (Chelsea), el inglés Harry Kane (Tottenham), el croata Luka Modric (Real Madrid) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).



Lo más llamativo es la exclusión de Neymar entre los candidatos a "The Best". El brasileño no tuvo una mala temporada en el París Saint Germain, pero no fue la estrella que se esperaba.



En el apartado femenino, la brasileña Marta tendrá como adversarias a Lucy Bronze (Inglaterra), Pernille Harder (Dinamarca), Ada Hegerberg (Noruega), Amandine Henry (Francia), Sam Kerr (Australia), Saki Kumagai (Japón), Dzsenifer Marozsan (Alemania), Megan Rapinoe (Estados Unidos) y Wendie Renard (Francia) para intentar suceder a la holandesa Lieke Martens.