El Senado debate en plenario de comisiones los proyectos de ley sobre extinción de dominio

El Senado debatía esta tarde en un plenario de comisiones los proyectos de ley sobre extinción de dominio para que el Estado recupere los bienes provenientes del delito.



Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad se reúnen en el Salón Arturo Illia para analizar una batería de proyectos sobre el tema.



El presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino (Justicialista) afirmó que la intención es firmar dictamen al término de esta reunión para que el proyecto se vote en una de las próximas sesiones.



El bloque FpV - PJ expresó que su proyecto busca "aportar al debate" y que "es importante desfinanciar a las organizaciones delictivas seriamente. Por eso ampliamos los delitos alcanzados por la ley e incluimos no sólo a corruptos sino también a los corruptores. Es decir, no sólo al que cobra la coima, sino también al que la paga".



"Además, el proyecto permite que cuando el resultante del delito esté en el exterior o en una sociedad off shore, se podrá recuperar el equivalente con bienes radicados en el país", sostuvo el bloque.