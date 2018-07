Estudiantes se presenta frente a Central Córdoba de Rosario

Estudiantes de La Plata, con muchos juveniles en su plantel, afrontará su debut en la Copa Argentina cuando se mida con Central Córdoba de Rosario, por los 32avos de final del torneo.



El partido entre el "Pincha" y el "charrúa" rosarino se disputará en el estadio "Julio Humberto Grondona" de Arsenal de Sarandí, desde las 21.10, con el arbitraje de Gerardo Cedro Méndez.



El ganador de este duelo se medirá con Luján, que en por la misma fase dejó en el camino a Agropecuario de Carlos Casares, por penales.



Luego de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador Leandro Benítez apuesta varios de los juveniles de la cantera "pincha" para este semestre y comenzará a utilizarlo en el partido con Central Córdoba de Rosario.



Para este partido Benítez contará también con el regreso de Gastón "La Gata" Fernández, aunque no desde el arranque, e incluso el DT no pondrá a Mariano Pavone en el once inicial, y sí apostará por Francisco Apaolaza.



La diferencia de categoría es muy notoria, dado que el "pincha" está en Primera División y el "charrúa" milita en la Primera C.



En Central Córdoba hará su debut el entrenador Claudio Pochettino, pero además el plantel sufrió una reestructuración importante respecto a la temporada anterior.