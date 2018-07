Provincia: para evitar el paro, docentes piden a Vidal nueva propuesta

Las negociaciones paritarias entre la Provincia y los gremios docentes están empantanadas y por ahora no se vislumbra una resolución en el corto plazo. Este lunes ambas partes se reunieron en La Plata sin alcanzar un acuerdo para sellar una suba salarial para este año por lo que el reinicio de las clases a partir de la semana próxima está en duda.



Los maestros reclamaron a las autoridades una nueva reunión para este jueves como un último intento de evitar un paro docente en todo el territorio bonaerense.



Laura Torres, secretaria gremial de Suteba, el sindicato docente más grande de la Provincia, comentó que "estamos esperando al día jueves para tomar una decisión". En declaraciones al canal de noticias C5N la representante sindical exigió a la gobernadora María Eugenia Vidal "resolver algo" con el objetivo de evitar un nuevo paro docente.



Los sindicatos rechazaron este lunes la oferta del Gobierno de María Eugenia Vidal al considerar que un aumento del 15% a julio más un 1,7% por material didáctico es insuficiente para aplacar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses.



La resolución del conflicto depende ahora de una nueva reunión que debería pactarse para esta semana con el fin de evitar una nueva huelga. Ante este panorama, Torres adelantó que los gremios "nos vamos ajuntar este jueves y vamos a resolver qué hacer". Asimismo, la gremialista contó que durante la última reunión "les dijimos que nos convoquen para este jueves con una nueva propuesta".



Por lo pronto, las autoridades provinciales negaron que vayan a convocar nuevamente a los maestros esta semana por lo que se espera que los docentes convoquen a una huelga para la semana próxima.



"Tenemos un salario inicial de $ 12.500. Este año Vidal no dio tres bonos: el primero de $1.800 al mes siguiente cobramos $ 1.500 y luego un tercer pago de $ 1.200. Pero los bonos no conforman salario por lo que nuestro de sueldo de diciembre es lo mismo que el último sueldo", explicó Torres.



La reunión paritaria de este lunes, la primera desde el 20 de abril pasado, se extendió por más de una hora en la sede del Ministerio de Economía bonaerense en la ciudad de La Plata, adonde asistieron autoridades de los cinco gremios de docentes de la provincia: Suteba, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.



Los sindicatos no se mueven de su pedido del 30% de aumento salarial para todo el año, más una cláusula gatillo que reabra la negociación en caso de que la inflación supere esa cifra a fin de año.