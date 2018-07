La industria se contrajo un 5% en junio, según Ferreres

La industria se contrajo un 5% interanual en junio, por lo que acumuló en el primer semestre de 2018 una merma de 0,2% anual, según la consultora de Orlando Ferreres. Por su parte, la medición desestacionalizada del índice anotó una suba del 0,1% mensual.



Durante el mes de junio, la industria manufacturera fue afectada por bruscas caídas en los sectores más relevantes. Puntualmente, en el segmento de Alimentos y Bebidas se registró una contracción del 6,8% interanual, con un retroceso de 14,1% en la producción de aceites, y una baja de 8% en el rubro de las bebidas.



Asimismo, también se destaca la caída de 13,4% interanual en la producción de automotores, la cual se vio perjudicada por los conflictos laborales en Brasil, que afectaron el normal funcionamiento de las terminales.



Esto repercutió en las trayectorias observadas en segmentos como el de Metálicas Básicas (-1,3% i.a.), que también padece el menor dinamismo de la construcción, al igual que los Minerales no Metálicos (-0,9% i.a.).



Por último, se destaca la baja del 4,1% en relación a igual mes del año pasado reportada en la industria química, condi-cionada por paradas programadas de plantas. Dicho esto, las perspectivas de corto plazo no son alen-tadoras, considerando el contexto macroeconómico que se ha configurado localmente, y un panorama internacional que no resulta beneficioso.