Ivanka Trump cierra su empresa para dedicarse a la política

La hija mayor del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, está descontinuando su línea de moda para concentrar sus energías en asesorar a la Casa Blanca, dijo el martes a través de un representante.



Donald Trump, cuya fortuna proviene del desarrollo inmobiliario, asumió teniendo una gran cartera de negocios familiares que en gran parte llevan su apellido.



El presidente ha hecho visitas regulares a propiedades de la marca Trump durante su mandato, lo que ha llevado a que algunos se quejen de que está usando la visibilidad de su cargo para promocionar sus negocios privados.



"Después de diecisiete meses y sin un plazo para su regreso, Ivanka tomó la difícil decisión de ser justa con los socios de la marca y sus empleados, el negocio debe descontinuarse", dijo un representante de la línea de moda de Ivanka Trump en un comunicado.



La compañía agregó que los contratos de licencia no se renovarán y que los que están en vigencia seguirán su curso.



El estilo combativo de Trump en la campaña electoral y como presidente ha llevado a las marcas de la familia a las luchas políticas, con algunos simpatizantes organizando eventos en las lujosas habitaciones del hotel Trump International y opositores llamando a boicotear a las empresas de la familia.



A principios de 2017, minoristas como Nordstrom Inc, Sears Holdings Corp y Kmart eliminaron o redujeron drásticamente su variedad de productos de la marca Trump, aunque generalmente atribuyeron esas decisiones a malas ventas en lugar de a motivos políticos.



La marca de Ivanka Trump dijo en un comunicado que los minoristas como Bloomingdale's, propiedad de Macy's Inc; Dillard's y Amazon.com continuaron con sus productos.