Difunden los últimos audios del "Pity" antes de entregarse a la Justicia

El m úsico Cristian "Pity" Álvarez grabó varios mensajes de audio y se los mandó a su madre poco antes de quedar detenido, doce días atrás, y en uno de ellos le dijo que "por un gil, se va terrible artista; no sé dónde va, pero se va".



Cristina Congiú, madre de "Pity", ya había revelado, el pasado 13 de julio, que su hijo le había mandado audios a través de Whatsapp en los que le decía que no iba a poder soportar la cárcel y que prefería estar muerto.



"En uno de los audios que me mandó me dice que no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto; él nunca se imaginó llegar a esta situación", contó en ese momento en el programa "Cortá por Lozano", que se emite por Telefe.





PRIMERO EN @C5N | El último llamado de "Pity" Álvarez antes de entregarse: "Por un gil, un terrible artista se va"