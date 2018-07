Respira Boca: Benedetto sólo sufrió una tendinitis

Darío Benedetto arribó este martes a Buenos Aires, se realizó estudios y confirmó que sufrió una "tendinitis aquileana" en la pierna izquierda, que le demandará al menos dos semanas de recuperación, aunque remarcó que "lo importante es que la rodilla no tiene nada".



El delantero de Boca, que estuvo más de ocho meses afuera de las canchas por la rotura de los ligamentos de la pierna derecha, ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Independiente Medellín y en la última jugada, cuando realizó un "pique para buscar la pelota, salió el arquero" y sintió "el dolor".



La molestia fue en el tríceps sural de la pierna izquierda y, según explicó Benedetto, la decisión de retornar a Buenos Aires antes que el resto del plantel radicó en no "perder" posibles días de recuperación.



Los estudios realizados este martes en Buenos Aires confirmaron que sufrió una "tendinitis aquileana izquierda" y el parte médico indicó "reposo deportivo y tratamiento específico".



Si bien el parte médico oficial no habló de plazos, se especula con que serán al menos dos semanas de recuperación, por lo que se perderá el debut por Copa Argentina ante Alvarado (1 de agosto) y probablemente la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay (8 de agosto).



"Ojalá que llegue a la Copa Libertadores, apunto a eso, de la Copa Argentina no puedo decir porque hasta que no me haga los estudios no lo sé. Siempre apunto a la Libertadores igual", remarcó.



Pero antes de evaluar su condición, Benedetto se había encargado de aclarar que la rodilla operada por ligamentos estaba "diez puntos".





#ParteMédico



Darío Benedetto: Tendinitis aquileana izquierda. Se indica reposo deportivo y tratamiento específico.



Dr. Jorge Batista pic.twitter.com/YPWcHPhjJG — Boca Jrs. Oficial ???? (@BocaJrsOficial) 24 de julio de 2018