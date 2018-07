El dólar profundiza su tendencia a la baja: cae 16 centavos y roza los $ 28

Con el mercado de cambios transitando una etapa de mayor calma, el dólar profundiza su tendencia a la baja y retrocede 16 centavos este miércoles a $ 28,02 en bancos y casas de cambio de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cede 15 centavos a $ 27,33.



El billete anota su segunda caída en forma consecutiva en medio de la depreciación de la moneda norteamericana en el mundo y el interés de los inversores locales por colocarse en instrumentos en pesos para aprovechar las altas tasas.



A la par, mantiene su influencia en la debilidad de la divisa los u$s 100 millones que subasta diariamente el BCRA, a cuenta del Tesoro, provenientes del acuerdo con el FMI. Este miércoles, el precio promedio de corte se ubicó en $ 27,3076, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,3010.



El menú de colocaciones financieras en pesos con tasas muy elevadas, y a distintos plazos de colocación, resulta " muy tentador" para los inversores debido a un dólar estabilizado y debilitado contra la moneda local, destacaron desde ABC Mercado de Cambios.



En la plaza informal, por el contrario, el blue aumenta 10 centavos a $ 28,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió 25 centavos a $ 27,48.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s 324 millones y terminaron en u$s 59.110 millones.