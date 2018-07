Córdoba: se entregó gremialista prófugo acusado de intento de homicidio

El secretario general de la filial Villa María del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Eduardo Brandolín, se entregó este miércoles por la mañana a la Justicia acusado de ser el actor intelectual de un intento de homicidio de otro dirigente sindical ocurrido en 2008.



Según informaron los medios locales, Brandolín era intensamente buscado desde el martes a primera hora, luego que el fiscal provincial René Bossio firmó una orden de captura nacional e internacional en el marco de la investigación por el fallido ataque a balazos contra Alejandro Roganti, otro integrante de Luz y Fuerza que salvó su vida de milagro.



Al momento de la entrega, el abogado defensor de Brandolín aclaró que el sindicalista no estaba prófugo, sino que se encontraba en Buenos Aires. "Es una falacia absoluta. Estaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en un encuentro con (Jorge) Triaca y luego de esa reunión se entera de los allanamientos que inmediatamente se pone en contacto con nosotros y a primera hora de hoy vinimos", explicó Ernesto Gavier al entrar al despacho de Bossio, el tercer fiscal de esta causa.



Fuentes de la cartera laboral dijeron que el ministro no mantuvo ningún encuentro ni audiencia con Brandolín y que tampoco figura su nombre en los registros oficiales de acceso al Ministerio en los últimos días. Para la próxima semana está prevista una reunión en ese ámbito por un conflicto de larga data con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y las reformas que esa entidad pretende aplicar al convenio colectivo de trabajo del sector.



"Luego de conocer las supuestas nuevas pruebas vamos a ver de qué se trata todo esto y si hay algo detrás", dijo el letrado a la emisora Cadena 3. "Vamos a tomar conocimiento de cuáles son los hechos nuevos que aparecieron en la causa por que él también los desconoce", agregó.



Por esta pesquisa, la Dirección de Investigación Operativa y la Brigada de Investigaciones de la policía cordobesa detuvo en las últimas a Miguel Valente y Débora Eve. Valente es la mano derecha del actual jefe de la seccional Luz y Fuerza. Eve es la hermana de los sicarios Sebastián y Maximiliano Eve, condenados a 15 y 7 años de prisión, respectivamente, por el ataque inconcluso con un arma 9 milímetros en la puerta de la casa de Roganti.



Roganti fue un exdirigente de Luz y Fuerza y exlegislador que denunció a Brandolín por enriquecimiento ilícito con presuntos negociados espurios. Las principales pruebas aportadas apuntaban a la esposa de uno de los hermanos Eve. Según esa información, la mujer iba mensualmente a cobrar un dinero al sindicato que le pagaba Valente. Sin embargo, por alguna "cuota" incumplida, la señora realizó una cámara oculta en donde Brandolín le indicaba "andá a hablar con mi abogado" por el pago atrasado, sin negar el reclamo.



"Brandolín está imputado como autor intelectual (del intento de homicidio) y el señor Valente y la señora Eve como partícipes necesarios", detalló el fiscal Bossio.



Roganti, el hombre que recibió cinco disparos y se recuperó, celebró la detención. "Es un delincuente que ha utilizado la organización sindical para enriquecerse y obtener impunidad. No es un ciudadano común, sino un dirigente sindical con mucho poder que está en una organización muy fuerte económicamente".