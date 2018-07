Armado con un pico, un hombre destruyó la estrella de Trump en el Paseo de la Fama

Un hombre destrozó con un pico la estrella del presidente estadounidense Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood y luego se entregó a las autoridades, dijo un portavoz de la policía de Los Ángeles.







"Se usó un pico para destrozar la estrella", dijo el sargento Ray Brown de la policía de la ciudad, agregando que ataque contra la imagen, incrustada en la acera cerca de Hollywood Boulevard y Highland Avenue en Los Ángeles, ocurrió cerca de las 3.30 de la mañana.



El sospechoso sacó la herramienta de una caja de guitarra antes de golpear la estrella de Trump, informó Los Ángeles Times. Brown indicó que no sabía el nombre del hombre, que aún no ha comparecido ante el tribunal.



El video muestra que la estrella de Trump, de 72 años, fue estruida casi por completo. La estrella tiene una imagen de un televisor clásico con una antena.



El homenaje a Trump, instalado en 2007, ha sido objeto de frecuentes incidentes de vandalismo desde la elección del expresentador de televisión como presidente de Estados Unidos en 2016, según informes de medios locales.



Antes de ser elegido presidente, Trump fue un empresario inmobiliario que se convirtió en presentador de televisión y e fue productor del programa "The Apprentice" de NBC y del concurso Miss Universo.