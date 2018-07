Macri reiteró pedido de tratar "con responsabilidad" el Presupuesto

El presidente Mauricio Macri pidió tratar el Presupuesto con "responsabilidad" pensando en el conjunto de los argentinos y evitar "quedar expuestos a la volatilidad externa" e insistió en terminar con el "déficit fiscal de 70 años".



"Espero que en la discusión del nuevo presupuesto asome la responsabilidad y la generosidad de toda la dirigencia para que piense lo que le conviene al conjunto de los argentinos" afirmó el presidente en declaraciones formuladas a Radio San Pedro, en el marco del 111 aniversario de la Ciudad Bonaerense.



Además, el jefe de Estado dijo que "conviene fortalecer al país y no quedar tan expuestos a la volatilidad externa como nos pasó desde mayo para acá".



"El país que necesita del crédito externo, y pedir prestado está expuesto a que desde afuera un día te digan se nos complicó, cambiaron las condiciones y nos digan, no te presto más", dijo.



El jefe de Estado partirá esta noche y llegará mañana pasado el mediodía a Sudáfrica, donde expondrá en la iniciativa BRICS Plus y mantendrá reuniones con los presidentes Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China) y el primer ministro de la India, Narendra Modi.



La Cumbre del BRICS se realizará en el edificio del Centro de Convenciones Sandton, un lugar en el cual normalmente se organizan congresos, pero que además es visitado permanentemente por turistas.



El avión que llevará al presidente arribará al Aeropuerto Internacional OR Tambo, que fue designado para el uso de los jefes de Estado invitados.



A las 16 horas se reunirá con Putin, en el majestuoso Hotel Four Seasons, más tarde según se informó oficialmente, mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Hotel Michelangelo.