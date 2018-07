Mayer, sobre pymes: "Hay estrés financiero, pero no advertimos un corte en la cadena de pagos"

El desplome de la actividad económica registrado en mayo encendió las alarmas por el posible inicio de una recesión en el corto plazo. Si bien desde el Gobierno se muestran optimistas y estiman que en los próximos meses la economía volverá a recobrar su vigor, el Ministerio de Producción apunta sus cañones a "sostener a las pequeñas y medianas empresas" con el objetivo de evitar un corte en la cadena de pagos.



Por lo pronto, Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y PyMEs, comentó que su oficina monitorea "a diario" la situación del sector y anticipó que habrá "un par de meses difíciles". Ante la consulta de ámbito.com sobre el impacto de la crisis económica en las pequeñas y medianas empresas, aseguró que "hay stress financiero", pero que "por ahora no advertimos un corte en la cadena de pagos".



En diálogo con la prensa en el marco de la presentación de cambios en el sistema de SGR, el funcionario señaló: "Queremos estar cercanos a las pymes monitoreando la cadena de pagos y el financiamiento de corto plazo, que es el principal problema que están teniendo". En ese contexto, Mayer destacó el acuerdo firmado la semana pasada por Producción con media docena de bancos para descontar cheques de hasta 90 días a pymes a una tasa final del 29%.



De acuerdo a la oficina que conduce Dante Sica, gracias a la medida ya se llevan colocados entre $ 5.000 millones y $ 6.000 millones ya que se trata de una herramienta muy utilizada por las pymes. "Algunos bancos salieron con tasas más agresivas como el caso del Ciudad con el 26,6%", reflexionó el secretario de Emprendedores y PyMEs.



En sintonía con el optimismo oficial, el funcionario se refirió también a la coyuntura económica para los próximos meses: "Estimamos que hacia fin de año vamos a volver a crecer con la velocidad a la que estábamos creciendo antes".



En ese contexto, el propio Mayer resumió la situación por la que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de la Argentina en la actualidad: "Hay stress financiero y para eso tomamos medidas. Por ahora no advertimos un corte en la cadena de pagos, pero sí creemos que van a ser un par de meses difíciles".



Más allá de la batería de medidas que activó Producción en las últimas semanas para palear el difícil momento económico, en el ministerio también apuntan a revitalizar la muñeca política para "estar presentes" en el "territorio pyme". "Se convocó al Consejo Federal con todos los ministros de Producción del país para que nos cuenten cómo está cada una a de las provincias", comentó Mayer al tiempo que destacó "el trabajo conjunto con las provincias".



La tarea por delante no será sencilla. Un informe difundido en estos días por la cartera que conduce Sica reveló que la caída en la actividad económica fue consecuencia de una combinación de factores como la sequía, el shock externo y la corrida cambiaria. De acuerdo con el "Monitor de la Economía Real", que elaboró esa oficina, la actividad agropecuaria, la industrial y la construcción se contrajeron durante el segundo trimestre del año.