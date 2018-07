Las Leonas dieron un paso en falso frente a Alemania

Las Leonas perdieron contra Alemania por 3 a 2 en la segunda fecha del grupo C del Mundial de hockey sobre césped que se juega en el Lee Valley Hockey and Tennis Center de Londres.



En un partido intenso Hannah Gablac colocó el 1-0 cuando solo habían pasado seis minutos del inicio. Al igual que en su debut contra España, Las Leonas debieron remontar un resultado desde muy temprano, pero esta vez no lograron hacerlo pese al empate transitorio que marcó Florencia Habif luego de un corner corto a los 15 minutos.



En el segundo cuarto Alemania mostró su mejor versión, se adueñó de la bocha y generó múltiples oportunidades de gol. Así, Elisa GrTMve desbordó por el costado derecho y remató al arco, Belén Succi pudo desviar el remate pero la pelota le quedó a Charlotte Stapenhorst que anotó el 2-1 cuando transcurrían 20 minutos. El tercero llegó a los 25 cuando un pase diagonal encontró una escapada nuevamente de Stapenhorst, que giró sobre sí misma y remató cruzado sobre la marca de Noel Barrionuevo para poner el 3-1. María Paula Ortiz convirtió cuando faltaban segundos para el descanso largo al cerrar una buena combinación por la derecha de Martrina Cavallero y Delfina Merino.



Con el descuento, que significó el tercer tanto de la jugadora del club San Martín en las primeras dos fechas de esta Copa del Mundo, Las Leonas se fueron al descanso revitalizadas e ilusionadas con una nueva remontada. Sin embargo, y pese a que lucharon con más ganas que hockey, se terminaron quedando con las manos vacías luego de que una desinteligencia en el último corto a favor que les impidió empatar.



"El primer tiempo lo arrancamos mal y no pudimos encontrar el partido; después, cuando le encontramos la vuelta al partido nos faltó efectividad y perdimos situaciones en el uno contra uno que no estamos acostumbrados a perder. Ahora habrá que trabajar sobre eso. Sigo confiando en este equipo", expresó el entrenador Agustín Corradini apenas concluido el encuentro.



Alemania lidera el grupo C con 6 unidades mientras Argentina cuenta con 3. España y Sudáfrica, que no suman puntos, se enfrentarán este jueves. Solamente el primero de cada grupo accederá en forma directa a los cuartos de final mientras el segundo y el tercero deberán ir a una etapa previa de repechaje. El sábado se cerrará el grupo con España enfrentando a Alemania y Las Leonas jugando con Sudáfrica.



Argentina formó con Belen Succi; Agustina Habif, Bianca Donati, Noel Barrionuevo; Magdalena Fernández Ladra, Lucina von der Heyde, Florencia Habif, Rocío Sánchez Moccia; Martina Cavallero, Delfina Merino y María José Granatto. Luego ingresaron Trinichinetti, Alonso, Albertarrio, Ortiz, Jankunas y Gomes Fantasia.