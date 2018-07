Aborto legal: el exministro Gollán y una joven con síndrome de down expusieron en Senado

La audiencia pública sobre la legalización del aborto continuó este miércoles en el Senado con la exposición entre otros del exministro de Salud Daniel Gollán, una controvertida ponencia del médico Abel Albino y la presentación de una joven con síndrome de Down.



Andrés Varia Navarro, secretario general de la Asociación de Síndrome de Down, se presentó ante el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales para manifestar su rechazo al proyecto de legalización del aborto y advirtió que "en Europa las personas con síndrome de Down son un grupo humano en extinción".



Navarro atribuyó esto al desarrollo de la biotecnología "para los estudios prenatales, cuya práctica se distorsiona para ser utilizados para seleccionar personas" y realizar abortos "como método eugenésico".



Seguidamente hizo subir al estrado a Leila, una joven con síndrome de Down que expresó: "Reclamo mi derecho y el de todas las personas con síndrome de Down a estudiar y trabajar. El bebé es lo más importante, el bebé no es malo. Tenemos derechos a nacer y a vivir".



Por su parte, el exministro de Salud Daniel Gollán afirmó que "hay subregistro de las muertes por abortos" y que un estudio hecho durante su gestión mostró que hay un "17% de muertes" de mujeres por esa causa.



"Dejar las cosas como están no cambia la realidad. ¿Ustedes creen que porque siga siendo ilegal el aborto las mujeres van a dejar de abortar? Va en contra de toda la evidencia científica, no va a pasar", expresó Gollán.



El exministro también cuestionó algunas exposiciones previas y afirmó: "Escuché que no son tantas (las mujeres que mueren) que no es la primera causa de muerte. Bueno... no sé cómo se explica desde la ética esa posición".



A su turno, la médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), aseguró que en los países que tiene legalizado el aborto se da un "descenso de la mortalidad" de las mujeres.



"El aborto existe al margen de que la ley salga o no. ¿Qué hacemos frente a esto? Hay que dar una respuesta, el statu quo no es una respuesta, es enfermedad y dolor", indicó Bianco, quien además sostuvo que la objeción de conciencia se puede permitir pero que las instituciones médicas "tienen que asegurar que la mujer sea derivada a otro lugar y que no haya riesgo".



El momento más tenso de la jornada fue la exposición del médico Abel Albino, quien además de rechazar la legalización del aborto pidió que los jóvenes entiendan que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana".



La aseveración provocó el enojo de Bianco, que se encontraba entre el público y se retiró a los gritos del Salón Arturo Illia donde se desarrollan los debates.



Otra ponencia que sobresalió fue la de Milagros Peñalba, una joven salteña de 16 años que defendió el proyecto y denunció la situación que se da, según ella, en esa provincia: "En Salta no se nos provee de anticonceptivos, pero si quedamos embarazas se nos echa de los colegios o se nos margina y si abortamos somos asesinas".



La senadora mendocina Pamela Verasay le preguntó si en la escuela había recibido educación sexual integral, como manda la Ley 26.150, y la muchacha respondió: "No. La única que he recibido se llamaba ´Educación para el Amor´, era muy hétero-normativa y machista. No se nos habló de métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual".



Por su parte, Rodrigo Agrelo, abogado del Portal de Belén -un "hogar para madres solas", según explicó- afirmó que "el aborto es el triunfo del machismo".



"Lejos de aquella idea bonita que dice que a partir de la legalización las mujeres se practicarán un aborto en pleno uso de su libertad, nosotros sabemos que la mayoría lo hacen por presión de un hombre", resaltó.



En tanto, la tocoginecóloga Cecilia Oseet se presentó como católica practicante, sostuvo que "nunca" estuvo "de acuerdo con el aborto en sí", pero que vio "morir mujeres" en hospitales públicos por abortos practicados en la ilegalidad y señaló: "Como lo que habían hecho era ilegal, eran repudiadas desde que entraban al hospital hasta que se iban, vivas o muertas".



Oseet les pidió a las senadoras que se imaginen "en ese momento, en un hospital, solas, acostadas, con las piernas abiertas, con un grupo de médicos enojados frente a ustedes".



"Estoy arrepentida de haber sido tan mentalmente limitada de no haber comprendido a esas mujeres", enfatizó.



Finalmente, sostuvo que para que "a mediano y largo plazo" se puedan "salvar las dos vidas", el proyecto debe "ser ley".