Cinco razones para construir hogares "inteligentes"

De acuerdo a un informe de Strategy Analytics el mercado global de dispositivos para hogares inteligentes llegó a 84 mil millones de dólares en 2017, mostrando un aumento de 16% respecto a 2016. El mismo informe predice que al finalizar 2018 el mercado de los consumidores de dispositivos, sistemas y servicios domésticos inteligentes aumentará a 96 mil millones de dólares y crecerá a una tasa promedio anual de 10%, alcanzando los 155 mil millones de dólares en 2023.



En este contexto, Norteamérica representa 41% del gasto total, con un valor de 40 mil millones de dólares, seguido por Asia con 26 mil millones de dólares y Europa en tercer lugar con 17 mil millones de dólares. Respecto de lo que sucede en Argentina, Sebastián Ikonicoff, CEO de Life2Better, representante de FIBARO en Argentina, observa que "si bien el mercado mundial se encuentra en etapa de maduración, Argentina es un mercado incipiente. No obstante ello, estamos convencidos de que para el año 2023 alcanzaremos niveles de desarrollo muy elevados".



Y las razones de este crecimiento, explica el experto, se encontrarán asociadas directamente a la demanda: "El mercado inmobiliario y de la construcción deberán atender al pedido de los millennials y del público en general, ya que en pocos años vender una casa sin esta tecnología será similar a venderla sin conexión al cable de televisión", destaca el experto.



Desde el punto de vista del desarrollador inmobiliario, contar con tecnología para casas inteligentes instalada en sus unidades es un valor agregado que puede monetizarse fácilmente. Al igual que lo que sucede con los automóviles, cuyo valor es más elevado si son "full" frente a los "base", con las casas y departamentos pasa lo mismo.



En tal sentido Javier Chiterer, arquitecto, docente en la Facultad de Diseño y Arquitectura de Buenos Aires y socio del Estudio Chiterer, coincide en el diagnóstico sobre la base de su experiencia: "Empezamos a incorporar tecnología inteligente hace unos años en nuestros proyectos por razones de confort y seguridad. Pero rápidamente notamos que es un valor agregado por el cual el inversor o cliente está dispuesto a invertir algo más de dinero, ya que entre el ahorro energético y el valor de reventa que tienen esos inmuebles lo consideran un buen negocio"





Los expertos de Life2Better resumen en 5 puntos que consideran elementales las razones por las cuales es conveniente y atractivo para los desarrolladores incorporar unidades o construir proyectos enteramente inteligentes:



Seguridad: la domótica inteligente permite, por ejemplo, cerrar una llave de gas o de agua ante escapes, pérdidas o simples olvidos. Además, pueden detectar movimientos de intrusos en el hogar y hasta sacarles una foto y enviárselas a su celular si así lo deseara. Pero también podría iluminar la escalera de noche cuando usted, sus hijos o sus padres mayores se levantan para ir al baño, de manera tal de evitar caídas o golpes, entre otras funciones.



Control del consumo y ahorro energético: a veces no es que uno consume mucho, sino que algún artefacto en particular funciona mal y genera derroche. Con estos sistemas se puede saber cuánto consume cada uno de los artefactos del hogar y evitar estas situaciones. Pero además, esta tecnología permite un ahorro energético -agua, luz y gas- de hasta un 30%.



Ecología: la ecuación es tan sencilla como que menos consumo implica más ahorro energético, y por ende, menos contaminación ambiental.



Inversión rentable: algunas empresas, como Life2Better, garantizan que entre uno y tres años después de haber transformado al hogar la inversión -que está en el orden de los 60 mil pesos para un departamento de dos ambientes- se recupera gracias al consumo inteligente. Pero además, el valor de reventa de estos hogares se incrementa cuando están equipados con esta tecnología, con lo cual se trata de un negocio rentable tanto para el inversor como para quien vive de manera permanente en ese espacio.



Confort: llegar al hogar y que éste ya esté a la temperatura que uno desea, o bien relajarse y no tener que pensar en regar el jardín porque el sistema lo hace automáticamente, son cosas que le darán más tiempo y más razones para relajarse.