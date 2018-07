Alerta en la embajada de EEUU en China por doble intento de ataque

Una explosión sacudió este jueves la embajada estadounidense en Pekín. El estalido ocurrió frente al edificio diplomático y causó un número no precisado de heridos. Horas más tarde, la sede reanudó sus actividades tras la explosión, al parecer provocada por un hombre al que le estalló una bomba artesanal en sus manos.



El hombre fue arrestado, según medios chinos, entre ellos el Global Times. El sitio del periódico dijo que sonaron tres veces las alarmas de la sede diplomática, pero no se reportaron daños. Dos horas antes una mujer intentó prenderse fuego frente al edificio.



Según testimonios en el lugar, un hombre intentó lanzar una bomba artesanal a la sede norteamericana, pero el artefacto le explotó entre sus manos, reportó Radio Free Asia, citando a Hong Kong Free Press (Hkfp).



Según Global Times, también citado por Hkfp, una mujer intentó darse fuego frente a la embajada y fue sacada del lugar por la policía. Se desconoce si ambos episodios están vinculados.



El sitio de Hong Kong Free Press escribió que los dos hechos ocurrieron en distintos tiempos. En torno a las 11 locales, la policía bloqueó a la mujer que se esparció un líquido inflamable en un presunto intento de inmolarse. Un video muestra a algunos agentes mientras la retiran de la zona.



Un par de hora más tarde, a las 13, ocurrió la explosión, descrita como un probable atentado fallido. Un artefacto explotó en las manos de un hombre de 26 años de Mongolia Interior identificado solo como Jiang, según la policía, citada por Hkfp.



La policía de Pekín refirió que no está claro si ambos episodios están relacionados. Un portavoz de la embajada, citado por el portal, declaró: "Hubo una explosión en torno a las 13 en el espacio público frente al ángulo sudeste del complejo de la embajada".



Distintos testimonios en las redes sociales afirman haber sentido un ruido en inmediaciones de la embajada y varios videos muestran el humo que invade la calle.



La embajada estadounidense en Pekín, inaugurada en 2008 por el entonces presidente George W Bush, está ubicada en el barrio de Chaoyang, tiene una pared de vidrio antiproyectiles y la tercera sede diplomática estadounidense más grande del mundo.