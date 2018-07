Masivas críticas al médico que dijo que el HIV "atraviesa la porcelana"

El médico Abel Albino protagonizó una fuerte polémica en el Senado con motivo del debate sobre la legalización del aborto por afirmar que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del sida atraviesa la porcelana".



Albino se expresó así en su presentación ante el sexto plenario de comisiones de la Cámara alta que debate el proyecto interrupción voluntaria del embarazo, el cual criticó con argumentos insólitos que generaron indignación en buena parte del auditorio.







Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar. Tanto la comunidad médica, como personajes del espectáculo y hasta una marca de preservativos, salieron a responderle.



Desde Fundación Huésped volvieron a difundir un comunicado elaborado en el 2015, donde se lamenta su vigencia y "que el Dr. Albino haya expuesto estas falacias en el Congreso de la Nación".



En el mismo destacan que como organización social comprometida con los derechos sexuales y reproductivos y en respuesta al VIH/sida, "desde Fundación Huésped no podemos dejar de aclarar algunas cuestiones, más allá de que no nos detendremos a debatir cada uno de los puntos que el Dr. Albino menciona, ya que cada uno de sus argumentos falta a la verdad, la ciencia, los derechos y los avances que como sociedad argentina hemos logrado".





Este comunicado es de 2015. Lamentamos su vigencia y, sobre todo, que el Dr. Albino haya expuesto estas falacias en el Congreso de la Nación.

— Fundación Huésped (@FundHuesped) 25 de julio de 2018