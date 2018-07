Marco Lavagna: "La única forma de salir de la crisis no es con más ajuste"

Ante la caída de la actividad económica en mayo (5,8%), la más pronunciada en 9 años, el diputado nacional por el Frente Renovador, Marco Lavagna, analizó los motivos y cuestionó al Gobierno: "No puede seguir pensando que la única forma de salir de la crisis es con más ajuste. Fue un error haber ido al FMI(Fondo Monetario Internacional)".



En ese contexto, el legislador y miembro del equipo económico de Sergio Massa sostuvo que el Gobierno no puede seguir pensando que la única forma de salir de la crisis es con más ajuste.



"Fue un error haber ido al Fondo Monetario Internacional, pero de todas formas se puede llegar a las metas que impuso el FMI sin necesidad de hacer ajuste. Todavía tienen herramientas para evitar tocar fondo, pero deben dar un cambio de 180 grados en su rumbo económico", consideró Lavagna.



En otro orden, sostuvo que fue error que el Gobierno haya firmado, como parte del acuerdo con el organismo internacional, que el Banco Central no intervenga en el mercado de cambio del dólar.



"Hoy tenemos déficit del 5% en la balanza comercial, que el Gobierno sustituye con deuda y bonos; problemas con cuentas en el exterior; especulación financiera", detalló el economista y dirigente del FR. En ese contexto, afirmó que "el Gobierno debe entender que necesita cambiar su política económica, solucionar el conflicto con las tarifas, generar condiciones para promover el desarrollo de pymes y comercios, porque ahí es donde se producen los puestos de empleo".



Para finalizar, el diputado nacional expresó: "En el Frente Renovador, hace más de un año que vimos que el rumbo económico que elegía el Gobierno era incorrecto. No solo explicamos lo que podía pasar, sino que le ofrecimos una alternativa".



Y concluyó al recordar que él personalmente le dio ¡al ministro Marcos Peña el Plan Económico Urgente, un programa de propuestas que diseñamos con nuestro equipo económico".