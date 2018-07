En medio de una inflación sin control, Maduro ordenó quitarle cinco ceros al bolívar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó quitarle cinco ceros a la moneda local, el bolívar, en el nuevo billete que entrará en vigencia a partir del 20 de agosto próximo.







Maduro además anuncio que el nuevo bolívar estará "anclado" a la criptomoneda nacional, el Petro, con el fin de "estabilizar el sistema financiero del país".



"La reconversión económica monetaria basada en el examen de prosperidad económica va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva", dijo desde el palacio de Miraflores en Caracas.



Y agregó: "se hará una reducción de cinco ceros".



La decisión forma parte de un "programa de recuperación económica" que, de acuerdo con el mandatario, tiene como objetivo dar "un duro golpe a las mafias".



Maduro había anunciado que la reconversión que inicialmente le quitaba tres ceros al actual billete, entraría en vigencia el próximo 4 de agosto, luego de que la banca solicitó una prorroga en su vigencia pautada para el 4 de junio.



Esta será la segunda reconversión monetaria en una década, luego de que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) eliminó tres ceros al bolívar.



El nuevo cono monetario estará integrado por monedas de 0,5 y 1 bolívar y billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 y remplazará al actual que es de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 bolívares que entró en circulación entre el 2016 y 2017 para paliar la escasez de efectivo ante el incremento exponencial de los precios que reflejan la hiperinflación y que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará en 1.000.000% este año.



La decisión fue rechazada por líderes opositores y economistas, quienes aseguraron que "quitarle ceros a la moneda no resuelve el problema" de la hiperinflación.



"Aquí el tema no es el nuevo cono monetario (...); es un caos, es un drama lo que se vive en nuestro país, y lo que queremos es una solución", dijo el líder opositor Henrique Capriles.



A su vez el economista Henkel García, director de Econométrica, señaló que el cambio agravará la crisis de efectivo, pues no existen billetes de baja denominación, por lo que habrá mucha confusión entre la gente.



En tanto Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, señaló que "el Petro es una moneda sin circulación relevante, sin confianza en el mercado y prohibida en las grandes economías. Atar el nuevo bolívar al Petro es atarlo a la nada".



Además el mandatario anunció que remitirá un decreto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de mayoría chavista, para su discusión, sobre el nuevo proyecto de Ley sobre ilícitos cambiarios, "con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera".



Asimismo ordenó la entrega de un Bloque de la Reserva Petrolera para que sea regentado directamente por el Banco Central de Venezuela a fin de "garantizar y respaldar" la emisión de los bonos y papeles" que realice la institución.



Y también firmó un decreto para exonerar por un año, de impuestos y desgravámenes, a la importación de todos los bienes de capital, materias primas, insumos, agroinsumos, repuestos, maquinarias, equipos y productos manufacturados.