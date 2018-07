Rubinstein: "Las declaraciones de Albino sobre el preservativo fueron un disparate y una barbaridad"

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, salió al cruce del pediatra Abel Albino, quien en el marco del debate por la despenalización del aborto en el Senado aseguró que el uso de preservativos no previene el contagio del HIV dado que el virus "atraviesa la porcelana".



"Las declaraciones de Abel Albino son un disparate y una barbaridad ", respondió el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.



"Me resulta bastante penoso que una persona de su prestigio emita este tipo de declaraciones y conceptos. Lo único que hace es obstaculizar lo que está haciendo la sociedad entera para prevenir el embarazo no intencional y las enfermedades de transmisión sexual", remarcó Rubinstein.



El titular de Salud explicó que la evidencia científica "es absolutamente sólida y contundente respecto a que el preservativo previene las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no intencional".