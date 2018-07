Tras dos ruedas en baja, el dólar rebota cuatro centavos a $ 28,10

Con un mercado transitando una etapa de menor volatilidad, y tras descender 25 centavos en las últimas dos ruedas, el dólar rebota este jueves y sube cuatro centavos a $ 28,10 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Sucede en sintonía con el Mercado ünico y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanza cuatro centavos a $ 27,43.



En la plaza informal, el blue cae 10 centavos a $ 28,60, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



Cabe recordar que ayer, una mayor oferta de divisas alentada por las elevadas tasas en pesos arrastró a la baja al billete, que retrocedió 12 centavos y se acercó a los $ 28. En tanto, el "contado con liqui" cedió ocho centavos a $ 27,40.



En el segmento mayorista, la divisa bajó nueve centavos a $ 27,39, con un bajo volumen de u$s 523 millones, ante un mayor interés de los inversores locales por colocarse en instrumentos en pesos para aprovechar las altas tasas en pesos por encima del 40%, a pesar de que en los últimos días se registró un leve descenso de los niveles alcanzados la semana pasada.



A la par, mantuvo su influencia en la debilidad de la divisa los u$s 100 millones que subasta diariamente el BCRA, a cuenta del Tesoro, provenientes del acuerdo con el FMI, cuyo precio promedio de corte se ubicó en $ 27,3076, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,3010.



El mercado se mostró atento a la licitación de Letes en dólares, cuyo resultado fue anunciado tras el cierre. Según informó el ministerio de Hacienda, el Gobierno colocó una deuda por u$s 400 millones en la licitación de Letras del Tesoro, con la que cubrió vencimientos de esos títulos y logró bajar las tasas respecto de anteriores operaciones.



Se licitaron Letes, con vencimiento a 182 días, a un precio de corte de USD 981,64 por cada 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,75%, según informó el ministerio de Hacienda y Finanzas.



Mientras tanto, en el mercado de dinero entre bancos el call-money se operó en 37%. Y las tasas de las Lebac en el mercado secundario bajaban levemente al 44,85% para el plazo de 21 días (desde el 45,1%), mientras que para el plazo de 199 días se mantenía estable al 42,35%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 1.118 millones, de los cuales más u$s 250 millones se hicieron en roll-over de julio a agosto, con $ 1 de diferencia entre ambos sobre el cierre del mercado, a $ 27,53 y a $ 28,53, con una tasa de 42,76%. Los plazos más cortos bajaron 15 centavos y los más largos tuvieron caídas de hasta 25 centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 313 millones y terminaron en u$s 58.799 millones.