Más problemas para Coudet: uno de los refuerzos de Racing se rompió los ligamentos

El mediocampista de Racing Mauricio Martínez se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y estará sin jugar hasta el año próximo sin jugar.



El futbolista, que llegara desde Rosario Central, no había siquiera podido debutar de manera oficial con la "Academia", que le compró el 100 por ciento de su pase y firmó un contrato por cuatro años.



Si bien había trascendido que Martínez no había firmado su respectivo contrato, desde su entorno le confirmaron a la agencia de noticias NA que el vínculo fue rubricado el jueves de la semana pasada.



Con este escenario, es probable que Racing intente fichar a un futbolista en esa posición y el apuntado es Sebastián Pérez.



El colombiano de Boca es visto con buenos ojos por la secretaría técnica que encabeza Diego Milito, pero no le termina de agradar al entrenador Eduardo Coudet.



En los próximos días, Martínez será operado y comenzará con su rehabilitación, que durará alrededor de seis meses.



Durante las últimas horas, trascendió que el DT está molesto con el manager de "la Academia", Diego Milito, debido a las trabas que presentaría para la llegada de algunos jugadores elegidos por el entrenador.