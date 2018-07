¿Se desinfla Facebook? La red social pierde u$s 114.000 millones por fuerte caída de acciones

Las acciones de la red social Facebook se desploman este jueves en la apertura de la Bolsa de Nueva York, afectadas por sus decepcionantes resultados y previsiones.



Los títulos de la compañía caían un 18,16% a u$s 175,3, lo que se traduce en una pérdida de capitalización bursátil de u$s 114.000 millones.



Con un alza del 23,3% desde el comienzo del año, la acción de Facebook había subido el miércoles a un nuevo nivel, alcanzando los u$s 217,50.



Pero el grupo, atrapado durante meses en la polémica, llevó a los inversores y analistas financieros a quedarse cortos el miércoles por la noche al anunciar los resultados del segundo trimestre.



Aunque el número de usuarios activos mensuales de Facebook aumentó un 11% en el periodo interanual a 2.230 millones al 30 de junio pasado, y su facturación subió durante ese lapso 42% hasta 13.200 millones, los observadores esperaban mejores cifras.



Un golpe para los actores del mercado, también fue que el grupo advirtió que la desaceleración del crecimiento y el aumento del gasto continuarían en los próximos meses.



"La caída de los precios fue impulsada por los comentarios de la gerencia, que siempre adoptó una postura muy cautelosa, sobre la desaceleración en el crecimiento de las cifras de negocios después del trimestre en que la compañía por primera vez (desde su entrada en la Bolsa) decepcionó en términos de ingresos por publicidad", según los analistas de la firma Goldman Sachs.



Todavía alientan a sus clientes a comprar sus papeles, pero han reducido su objetivo de precio a 12 meses de 225 a 205 dólares por acción.