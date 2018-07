Portuarios repudian bloqueo "irracional" de transportistas en Quequén

Empresarios portuarios del sur de la provincia de Buenos Aires expresaron su preocupación por el paro de transportistas autoconvocados y alertaron por la afectación de la actividad en la terminal de la localidad de Quequén.



Según pudo saber ámbito.com, una decena de camiones bloquean el acceso al puerto en las rotondas de entrada y no salen los vehículos a los respectivos calados de fábricas y elevadores. "Impiden la descarga de mercadería para poder abastecer a buques que hace meses fueron destinados a nuestra estación marítima, obligando a que sus cargadores, para evitar males mayores los envíen a puertos donde no se están teniendo este tipo de acciones", describieron los portuarios de la zona.



Tras acusar a los dueños y choferes de camiones de utilizar "métodos condenables" para protestar, los concesionarios portuarios aseguraron con esta medida "irracional" se está causando un "daño irreparable" al puerto de Quequén.



"Motivan una fenomenal transferencia de ingresos económicos desde nuestra comunidad hacia otras que verán incrementar los jornales de sus estibadores, recibidores y de todo aquel que esté vinculado a la actividad portuaria, incluyendo irónicamente a los transportistas, todo esto en detrimento de los trabajadores locales que están perdiendo diariamente lo que aquellos cobraran", sostuvieron.



Según remarcaron los afectados, con este bloque se "desalientan" las inversiones tanto privadas como estatales, lo que provoca un "retraso" de años en la mejora de la terminal, ante "la endémica problemática de no poder brindar certeza a aquellos que deben optar por un puerto donde operar".



"Abogamos porque estos empresarios del transporte asuman su responsabilidad, levanten la medida y encaucen sus negociaciones por vías que no afecten a toda la comunidad", afirmaron.



El comunicado fue rubricado por la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Quequén y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Necochea-Quequén.