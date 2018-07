El BID aprobó créditos por u$s 400 millones para impulsar energías renovables

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este jueves dos nuevos préstamos para la Argentina por un total de u$s 400 millones, que serán destinados a promover las inversiones privadas y públicas en el país, y beneficiar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que inviertan en proyectos de Energía Renovable y Eficiencia Energética.



El primero de créditos, por u$s 300 millones, impulsará el crecimiento económico mediante la modernización de los marcos institucionales en las áreas impositiva y de formulación de políticas. En este sentido, el financiamiento del organismo será a 20 años de plazo, con un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en Libor.



Se trata del primero de dos préstamos programáticos en apoyo a reformas de política (PBP, por sus siglas en inglés), que serán ejecutados por el Ministerio de Hacienda para impulsar el crecimiento a través de inversiones privadas y públicas. El crédito será mayormente destinado a sentar las bases legales para implementar las reformas fiscales, de inversión y de impulso al espíritu empresarial en todo el país.



De esta forma, se buscará mejorar el clima de negocios para la innovación privada, y modernizar el marco institucional para los proyectos de inversión, incluyendo a las empresas públicas y las asociaciones público-privadas.



Esta es la primera operación aprobada luego del compromiso asumido en junio por el BID de apoyar a Argentina con un programa de operaciones de desembolso rápido por un total de u$s 2.500 millones a ser desembolsados entre 2018 y 2020.



El segundo crédito, que ya fuera otorgado inicialmente por el Fondo Verde para el Clima (FVC), por u$s 100 millones, beneficiará a las PYMES que inviertan en proyectos de Energía Renovable y Eficiencia Energética, con el fin de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El financiamiento del BID tendrá un plazo de 20 años. El mismo, será ejecutado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una institución pública que ofrece crédito de mediano y largo plazo para la inversión productiva y el comercio exterior.