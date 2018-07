Wall Street opera con leve alza, afectada por resultados decepcionantes

Wall Street abrió con una leve alza el viernes, ayudada por un fuerte crecimiento de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre, pero frenada por decepcionantes resultados de empresas en general, con Twitter a la cabeza: el Dow Jones subió un 0,01% y el Nasdaq, 0,48%.





La Bolsa de Nueva York había cerrado el jueves con un orden disperso, debilitada por el colapso del precio de las acciones de Facebook (-19%) tras la publicación de sus resultados trimestrales: el Dow Jones subió un 0,44% y el Nasdaq perdió un 1,01%.





• Europa





El anuncio del sólido crecimiento de 4,1% en el segundo trimestre del año en EEUU supuso una bocanada de aire fresco para las bolsas europeas este viernes.





Londres ganó 0,50% y cerró a 7.701,31 puntos. París subió 0,57% y se situó en 5.511,76 puntos. Fráncfort avanzó 0,40%, cerró a 12.860,40 puntos.

Milán ascendió 0,42% y se ubicó en 21.955 puntos. Madrid trepó 0,90% y se situó en 9.867,9 puntos.





•Tokio, en alza





La bolsa de Tokio cerró en alza del 0,56%, a la espera de la reunión del Banco de Japón la semana que viene.





El índice Nikkei de los 225 principales valores ganó 125,88 puntos para terminar la sesión en los 22.712,75 puntos.





A la hora del cierre, el dólar se cotizaba a 111,10 yenes, contra 110,70 yenes el jueves, y el euro valía unos 129,40 yenes, contra 129,90 yenes la víspera.





Por su parte, las acciones chinas cerraron a la baja, en medio de preocupaciones sobre la fricción comercial entre Pekín y Washington.





El índice de acciones favoritas CSI300 cedió un 0,4 por ciento, a 3.521.23 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái bajó un 0,3 por ciento, a 2.873,59 unidades.





Las firmas que más avanzaron en el índice compuesto de Shanghái fueron Shanghai Qiangsheng Holding Co Ltd, con un alza del 10,12 por ciento; Tibet Tianlu Co Ltd , que mejoró un 10,05 por ciento; y Hunan Tyen Machinery Co Ltd, que ganó un 10,04 por ciento.





En lo que va de año, el índice accionarial de Shanghái ha descendido un 13,1 por ciento, mientras que el CSI300 ha declinado un 12,6 por ciento. En

el mes, los títulos han trepado un 0,92 por ciento en Shanghái.