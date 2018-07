Macri disertó ante los BRICS y pidió "construir consensos que acomoden las diferencias"

El presidente Mauricio Macri disertó ante los países del BRICS y pidió "construir consensos que acomoden las diferencias" ante la guerra comercial que protagonizan China y los Estados Unidos.



"La escalada de medidas unilaterales y de represalias tienen un potencial impacto sistémico en el crecimiento y ejercen presión sobre la eficacia del multilateralismo. Debemos ser capaces de construir consensos que acomoden las diferencias e impulsen los intereses comunes", afirmó durante su breve exposición ante sus pares del bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).



"La clave para avanzar en nuestra ambiciosa agenda ha sido y continuará siendo el consenso. Es con este mismo espíritu que estamos presidiendo el G20. Eso es lo que queremos para el G20: que sea un espacio de coordinación para buscar terreno común y construir sobre preocupaciones compartidas e intereses comunes", sostuvo en la X Cumbre del BRICS, que se realizó en el Convention Center de Sandton de la ciudad sudafricana de Johannesburgo.



"Es momento de fortalecer la gobernanza global. Con franqueza, pero con respeto; con principios, pero con soluciones prácticas. El multilateralismo no es, ni debe ser, un ritual de fotos para la prensa, es un seguro contra la discrecionalidad del poder y un compromiso con la coexistencia global a la que estamos destinados", agregó.



Macri dio un discurso ante una veintena de presidente. No solo lo escucharon los jefes de Estado del BRICS, sino que también estuvieron los miembros del denominado BRICS Plus, que aglutinan a otros países emergentes, y de Africa Outreach, que representa a un grupo de naciones del continente africano.



Al comentar la situación argentina, recordó que su administración encaró "cambios profundos" y no evitó hablar de la tormenta. "Los argentinos decidimos avanzar en un nuevo camino, enfrentando los problemas y tratando de resolverlos en lugar de esconderlos", aseguró.



"Hace unas semanas, la economía hizo frente a una tormenta debido a la volatilidad externa y a algunos factores externos. Pero tenemos las herramientas para superarla y mantener el curso. Estamos haciendo los esfuerzos concretos", enfatizó.